МИД РФ назвал губительными для мира последствия политики Запада по Сирии

Москва, 11 апреля. Последствия авантюристической линии политики Запада по Сирии губительны для международной безопасности, заявили в министерстве иностранных дел России.

Российские дипломаты обратили внимание на позицию «тройки» постоянных членов Совбеза ООН, которая блокировала 10 апреля два российских проекта резолюции Совета Безопасности. МИД РФ выразил полное неприятие этого поведения.

«Вновь возникает вопрос – нужно ли вообще США и их «единомышленникам» хоть какое-то расследование? — задали вопрос во внешнеполитическом ведомстве России. — Видимо, нет».

В Москве осудили линию политики Запада по Сирии и предупредили о ее опасных последствиях.