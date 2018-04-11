Меню
Россия
Обстрел российских журналистов в Восточной Гуте мог быть спланированной провокацией – ОП РФ
Новости Сирии
Сирия: российские военные оказали гумпомощь жителям Алеппо, Хамы и Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Обстрел российских журналистов в Восточной Гуте мог быть спланированной провокацией – ОП РФ

    444

    Обстрел российских журналистов в Восточной Гуте мог быть спланированной провокацией – ОП РФ

    Москва, 11 апреля. Обстрел российских журналистов в сирийском городе Дума мог стать спланированной провокацией, предположила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. В то же время, он призвала дождаться официальных заявлений профильных ведомств.

    В эту среду Минобороны РФ сообщило, что автобус с представителями российских СМИ, которые возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. Трое журналистов были легко ранены; им оказали всю необходимую помощь на месте.

    «К сожалению, эта ситуация еще раз показывает, что есть силы, которым не нравится, что Россия сегодня является флагманом в борьбе с международным терроризмом. Поэтому сегодня нельзя исключать версию о том, что это могла быть спланированная операция на фоне последних крайне радикальных заявлений руководства США по поводу Сирии, чтобы обострить ситуацию в регионе и спровоцировать российские власти каким-то образом отреагировать на эти провокации», — приводит слова Суторминой РИА Новости.

    Она подчеркнула, что это лишь версии, и призвала дождаться официальных заявлений профильных ведомств. Сутормина добавила, что в Общественной палате серьезно обеспокоены данной ситуацией.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    1413
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    4108
    Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

    Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

    19:25   11 Апреля 2018
    17882
    Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

    Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

    17:46   11 Апреля 2018
    2145