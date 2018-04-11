Обстрел российских журналистов в Восточной Гуте мог быть спланированной провокацией – ОП РФ

Москва, 11 апреля. Обстрел российских журналистов в сирийском городе Дума мог стать спланированной провокацией, предположила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. В то же время, он призвала дождаться официальных заявлений профильных ведомств.

В эту среду Минобороны РФ сообщило, что автобус с представителями российских СМИ, которые возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. Трое журналистов были легко ранены; им оказали всю необходимую помощь на месте.

«К сожалению, эта ситуация еще раз показывает, что есть силы, которым не нравится, что Россия сегодня является флагманом в борьбе с международным терроризмом. Поэтому сегодня нельзя исключать версию о том, что это могла быть спланированная операция на фоне последних крайне радикальных заявлений руководства США по поводу Сирии, чтобы обострить ситуацию в регионе и спровоцировать российские власти каким-то образом отреагировать на эти провокации», — приводит слова Суторминой РИА Новости.

Она подчеркнула, что это лишь версии, и призвала дождаться официальных заявлений профильных ведомств. Сутормина добавила, что в Общественной палате серьезно обеспокоены данной ситуацией.