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Постпред РФ при ООН о ситуации в Сирии: Мир движется к опасной черте
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    Постпред РФ при ООН о ситуации в Сирии: Мир движется к опасной черте

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    Постпред РФ при ООН о ситуации в Сирии: Мир движется к опасной черте

    Москва, 11 апреля. Мир движется к опасной черте, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя ситуацию в Сирии.

    «Мы говорим открыто, что мы с тревогой наблюдаем то, что мир, к сожалению, движется к опасной черте», — об этом он заявил, выступая в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

    По словам дипломата, многие страны слышат доводы России. Однако их не слышат главные партнеры, которые готовят сирийские авантюры «с гибельным восторгом».

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести авианосец в Средиземное море и нанести удар по Сирии после того, как «Белые каски» рассказали про «химатаку» в сирийской Думе. При этом они не смогли предоставить ни одного доказательства «химатаки». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «химоружие» — это выдумка США, чтобы оправдать свою агрессию против властей Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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