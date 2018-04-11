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Покидающие Думу боевики «Джейш аль-Ислам» сдали более 400 единиц вооружения — ЦПВС
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    Покидающие Думу боевики «Джейш аль-Ислам» сдали более 400 единиц вооружения — ЦПВС

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    Покидающие Думу боевики «Джейш аль-Ислам» сдали более 400 единиц вооружения — ЦПВС

    Москва, 11 апреля. Боевики террористической организации «Джейш аль-Ислам», покидая Думу, сдали более 400 единиц вооружения — в том числе, пулеметы и гранатометы.

    Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко. 

    «В ходе вывода боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали российскому Центру по примирению враждующих сторон более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы», — отметил Евтушенко.

    Напомним, ранее 11 апреля стало известно, что «Джейш аль-Ислам» освободила 195 заложников.   

    В Генштабе ВС РФ в среду отчитались о том, что гуманитарная операция в Восточной Гуте завершается. Всего с момента ее начала регион покинули около 165 тысяч человек, в том числе — не менее 20 тысяч сдавшихся боевиков. 

    Отметим также, что в Думе ранее произошел инцидент с участием сотрудников российских СМИ. Автобус, в котором они находились, был обстрелян боевиками — трое журналистов получили ранения. 

    Автор: Федор Веснин
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