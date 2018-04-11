Покидающие Думу боевики «Джейш аль-Ислам» сдали более 400 единиц вооружения — ЦПВС

Москва, 11 апреля. Боевики террористической организации «Джейш аль-Ислам», покидая Думу, сдали более 400 единиц вооружения — в том числе, пулеметы и гранатометы.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В ходе вывода боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали российскому Центру по примирению враждующих сторон более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы», — отметил Евтушенко.

Напомним, ранее 11 апреля стало известно, что «Джейш аль-Ислам» освободила 195 заложников.

В Генштабе ВС РФ в среду отчитались о том, что гуманитарная операция в Восточной Гуте завершается. Всего с момента ее начала регион покинули около 165 тысяч человек, в том числе — не менее 20 тысяч сдавшихся боевиков.

Отметим также, что в Думе ранее произошел инцидент с участием сотрудников российских СМИ. Автобус, в котором они находились, был обстрелян боевиками — трое журналистов получили ранения.