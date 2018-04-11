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Ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» направилась на Ближний Восток
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    Ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» направилась на Ближний Восток

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    Ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» направилась на Ближний Восток

    Вашингтон, 11 апреля. Ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США, возглавляемая атомным авианосцем «Гарри Трумэн», покинула в эту среду порт приписки Норфолк, штат Вирджиния, и направилась в район Ближнего Востока. Как сообщается, авианосец покинул Норфолк в 11:00 по местному времени (18:00 мск), сообщают местные СМИ.

    Пресс-служба ВМС США категорически отказалась комментировать ТАСС любые будущие операции, в которых примет участие данная авианосная группировка. Также в пресс-службе не стали комментировать, куда именно направляется данная авианосная группировка и когда следует ожидать ее прибытия в пункт назначения.

    Сообщается, что авианосец «Гарри Трумэн» сопровождают ракетный крейсер «Норманди» и ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкили», «Форрест Шерман» и «Фаррагут». Позже к ним присоединится фрегат Германии «Гессен», а также американские ракетные эсминцы «Джейсон Данэм» и «Зе Салливанс».

    Напомним, что переброска авианосной группировки США на Ближний Восток проходит на фоне обострения ситуации вокруг Сирии. Ранее власти США обвинили Дамаск в применении химического орудия, после чего президент США Дональд Трамп пригрозил нанести ракетные удары по САР.

     

    Автор: Антон Зарубин
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