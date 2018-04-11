Первый за 2,5 года самолет вылетел из России в Египет

Москва, 11 апреля. Россия возобновила авиасообщение с Египтом. Первый самолет за последние 2,5 года вылетел из Москвы в Каир.

В среду в 21.05 по московскому времени из столичного аэропорта «Шереметьево» вылетел самолет SU400, который направился в Египет. На борту воздушного судна находятся 120 пассажиров, уточнили в пресс-службе «Аэрофлота».

В Каире долгожданный рейс из Москвы ожидают 00.25 по местному времени.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом 2,5 года назад после теракта на борту самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». Внутри находились 224 человека: никто не выжил.