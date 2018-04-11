Франция изменит маршруты перелетов над Средиземноморьем из-за ситуации в Сирии

Париж, 11 апреля. Франция даст рекомендации своим авиаперевозчикам не совершать полеты над регионом Восточного Средиземноморья в ближайшие трое суток. Это связано с соответствующим предупреждением Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с ситуацией вокруг Сирии.

«Франция даст рекомендации французским авиаперевозчикам не осуществлять в ближайшие 72 часа полеты в северной части зоны авиационного контроля FIR/Nicosie, охватывающей регион Восточного Средиземноморья», — заявил официальный представитель Главного управления гражданской авиации Франции.

В компании Air France в то же время отметили, что уже приняли к сведению информацию агентства и изменили планы полетов. В первую очередь, это касается таких направлений как Бейрут и Тель-Авив.

Отметим, предупреждение авиаперевозчиков связано с обострившейся ситуацией в Сирии. Президент США Дональд Трамп 11 апреля подтвердил, что Вашингтон готовит ракетный удар по САР.