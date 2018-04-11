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Франция изменит маршруты перелетов над Средиземноморьем из-за ситуации в Сирии
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    Франция изменит маршруты перелетов над Средиземноморьем из-за ситуации в Сирии

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    Франция изменит маршруты перелетов над Средиземноморьем из-за ситуации в Сирии

    Париж, 11 апреля. Франция даст рекомендации своим авиаперевозчикам не совершать полеты над регионом Восточного Средиземноморья в ближайшие трое суток. Это связано с соответствующим предупреждением Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с ситуацией вокруг Сирии.

    «Франция даст рекомендации французским авиаперевозчикам не осуществлять в ближайшие 72 часа полеты в северной части зоны авиационного контроля FIR/Nicosie, охватывающей регион Восточного Средиземноморья», — заявил официальный представитель Главного управления гражданской авиации Франции. 

    В компании Air France в то же время отметили, что уже приняли к сведению информацию агентства и изменили планы полетов. В первую очередь, это касается таких направлений как Бейрут и Тель-Авив.

    Отметим, предупреждение авиаперевозчиков связано с обострившейся ситуацией в Сирии. Президент США Дональд Трамп 11 апреля подтвердил, что Вашингтон готовит ракетный удар по САР. 

    Автор: Федор Веснин
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