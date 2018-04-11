Журналистам в Сирии следует учитывать риски работы – Косачев

Москва, 11 апреля. Несмотря на то, что ситуация в Сирии в целом, не стала более опасной, журналистам, работающим в стране, следует учитывать риск работы в непростых условиях. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что автобус с представителями российских СМИ, которые возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. Журналисты получили всю необходимую помощь на месте, их жизням ничего не угрожает.

«Ситуация (в Сирии) в целом не более опасная, чем прежде. Напротив, она имеет тенденцию к стабилизации. И вновь взломать ее могут только поспешные и топорные действия извне, например — американский удар по сирийским военным базам», — приводит слова Косачева РИА Новости.

Он добавил, что это – очевидный риск, который необходимо учитывать всем, в том числе и журналистам, работающим в Сирии.