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Журналистам в Сирии следует учитывать риски работы – Косачев
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    Журналистам в Сирии следует учитывать риски работы – Косачев

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    Журналистам в Сирии следует учитывать риски работы – Косачев

    Москва, 11 апреля. Несмотря на то, что ситуация в Сирии в целом, не стала более опасной, журналистам, работающим в стране, следует учитывать риск работы в непростых условиях. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

    Ранее сообщалось, что автобус с представителями российских СМИ, которые возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. Журналисты получили всю необходимую помощь на месте, их жизням ничего не угрожает.

    «Ситуация (в Сирии) в целом не более опасная, чем прежде. Напротив, она имеет тенденцию к стабилизации. И вновь взломать ее могут только поспешные и топорные действия извне, например — американский удар по сирийским военным базам», — приводит слова Косачева РИА Новости.

    Он добавил, что это – очевидный риск, который необходимо учитывать всем, в том числе и журналистам, работающим в Сирии.

    Автор: Антон Зарубин
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