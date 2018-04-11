Мэй готова начать военную операцию в Сирии в обход парламента – СМИ

Лондон, 11 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова принять решение о начале военной операции в Сирии в обход парламента. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на правительственный источник.

«Тереза Мэй, похоже, готова присоединиться к боевым действиям против режима Асада без предварительного согласия парламента», — заявил собеседник телеканала.

По его словам, Мэй считает, что вмешательство Великобритании во дела Сирии не терпит отлагательств, а согласование парламента займет слишком много времени. К тому же она не хочет задерживать президента США Дональда Трампа, который ранее уже объявил о готовности нанести удар по правительственным силам Сирии.

Отметим, что требование согласовать решение о военной операции в Сирии с парламентом ранее выдвинул лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Вопрос об участии британских ВВС в военных действиях на территории Сирии уже поднимался в парламенте Соединенного Королевства в 2013 году, однако тогда депутаты проголосовали против.

Ранее Трамп заявил о готовности перебросить авианосец в воды Средиземного моря и нанести удар по позициям сирийских войск. Поводом стала «химатака», которая якобы произошла в сирийском городе Дума. При этом США не предоставили никаких доказательств данного инцидента, за исключение свидетельств нескольких человек, на которые ссылается организация «Белые каски». В то же время врачи в Думе заявили, что к ним не поступило ни одного пациента с признаками химического отравления. Российские власти считают «химатаку» — придуманным Соединенными Штатами поводом для оправдания военной агрессии против сирийского правительства.