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Мэр Оренбурга рекомендовал сделать Радоницу выходным днем
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    Мэр Оренбурга рекомендовал сделать Радоницу выходным днем

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    Мэр Оренбурга рекомендовал сделать Радоницу выходным днем

    Оренбург, 11 апреля. Мэр Оренбурга Евгений Арапов подписал постановление, рекомендующее сделать православный праздник Радоница (день общецерковного поминовения усопших) выходным днем. В 2018 году Радоница приходится на 17 апреля.

    Как сообщает портал РИА 56, с инициативой сделать христианский праздник нерабочим днем ранее выступил  митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. Оренбургская мэрия поддержала предложение церковников и выпустила постановление. Администрация города подчеркнула, что постановление носит рекомендательный характер и не обязывает работодателей освобождать сотрудников от работы  в этот день.

    Отметим, что первое упоминание Радоницы можно найти в источниках XIV века. Иногда праздник называется Радоницкой неделей. На Украине, в Белоруссии и Польше Радоница называется Проводы.

    Автор: Антон Соколов
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