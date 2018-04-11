Мэр Оренбурга рекомендовал сделать Радоницу выходным днем

Оренбург, 11 апреля. Мэр Оренбурга Евгений Арапов подписал постановление, рекомендующее сделать православный праздник Радоница (день общецерковного поминовения усопших) выходным днем. В 2018 году Радоница приходится на 17 апреля.

Как сообщает портал РИА 56, с инициативой сделать христианский праздник нерабочим днем ранее выступил митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. Оренбургская мэрия поддержала предложение церковников и выпустила постановление. Администрация города подчеркнула, что постановление носит рекомендательный характер и не обязывает работодателей освобождать сотрудников от работы в этот день.

Отметим, что первое упоминание Радоницы можно найти в источниках XIV века. Иногда праздник называется Радоницкой неделей. На Украине, в Белоруссии и Польше Радоница называется Проводы.