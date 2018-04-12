Сирия, 12 апреля. Боевики пытаются сорвать мирные переговоры к югу от Дамаска. «Спящие ячейки» ИГИЛ1 активизировались в Ираке. Автобус с журналистами из РФ оказался под обстрелом в Восточной Гуте, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили подземный переход боевиков в районе Аль-Кабун к северо-востоку от Дамаска; обстреляли позиции «Нусры»*** на севере Хамы; перебрасывают самолеты и технику на авиабазу вблизи Алеппо.

«Исламское государство»1: установило СВУ в городе Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар в Ираке; предприняло попытку организовать взрыв в иракской Ниневии; понесло потери в провинции Дияла.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА к северо- и к юго-западу от Алеппо; составила черный список разыскиваемых исламистов «Джейш Аль-Ислам»; вела перестрелки с силами САР в северной части Хомса; оказалась под огнем САА на юге Идлиба.

Сирийская свободная армия** (ССА): провела досмотр боевиков, эвакуированных из Восточной Гуты, на севере Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: провела ракетный обстрел города Кардаха в провинции Латакия.

«Джейш Аль-Ислам»*****: передала оружие и боеприпасы силам САА перед выходом из Восточной Гуты.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки продолжилась эвакуация радикалов «Джейш Аль-Ислам» из города Дума на северо-востоке от Дамаска в рамках соглашения, заключенного с правительством САР при участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон. Согласно данным новостного портала SANA News, перед тем как выехать из населенного пункта радикалы «Армии Ислама» передали все тяжелое вооружение правительственным силам.

Правительственные войска продолжили зачищать ранее освобожденные от джихадистов районы. Так, в квартале Аль-Кабун был обнаружен и подорван подземный переход радикалов.

Во второй половине дня южнее столицы произошло покушение на одного из делегатов САА, направленных для проведения переговоров о заключении мира с исламистами вооруженной оппозиции. Представитель САА по имени Салех Аль-Хатиб в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. До сих пор неизвестно, какая из антиправительственных группировок несет ответственность за нападение.

К вечеру появились сведения о том, что сегодня в Гуту прибудут сотрудники российской военной позиции для того, чтобы оказать поддержку правительственным войскам в поддержании правопорядка. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба России Виктор Познихир.

Автобус с журналистами из РФ оказался под обстрелом боевиков во время возвращения с территории Восточной Гуты. По данным Минобороны России, трое человек получили легкие ранения, они были доставлены в близлежащую больницу.

Провинция Латакия

Боевики группировки «Джебхат Тахрир Сурия», базирующиеся на юго-западе Идлиба, в очередной раз обстреляли территорию Латакии. Как передавало агентство новостей Al Masdar News, джихадисты нанесли удары по населенному пункту Кардаха. Ракетные снаряды упали в мирных кварталах. Информации о возможных жертвах среди мирного населения все еще не поступало. Артиллерийские подразделения САР провели ответный обстрел зон дислокации исламистов в районе населенного пункта Аз-Зияра, в результате чего были частично разрушены укрепления радикалов.

Провинция Алеппо

Стало известно, что очередная партия боевиков «Джейш Аль-Ислам», эвакуировавшихся из Восточной Гуты, прибыла в районы Алеппо, занимаемые силами вооруженной оппозиции. Исламисты вместе с семьями прибыли к городу Аль-Баб в рамках мирного соглашения с властями САР. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (emaannewscenter1). Досмотрев прибывших радикалов, силы Сирийской свободной армии (ССА) пропустили конвой.

На юго-западе от Алеппо в течение дня периодически отмечались перестрелки между частями Сирийской арабской армии (САА) и исламистскими формированиями, связанными с «Джебхат Ан-Нусрой»1. Как передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), стороны вели огонь недалеко от населенных пунктов Зейтан и Османия. Также вооруженное противостояние отмечалось в районе города Кафр Хамра северо-западнее столицы провинции.

На авиабазу у административного центра региона были переброшены военные самолеты и тяжелая артиллерия САА, передавал Twitter-канал (markito0171). По информации местных активистов, силы САР готовятся к возможным ударам со стороны Соединенных Штатов. Напомним, Вашингтон заявил о том, что намеревается ударить по территории Сирии в ответ на мнимую химатаку САА в городе Дума.

Провинция Хомс

К северу от Хомса на линии соприкосновения сил армии САР и незаконных вооруженных формирований на протяжении дня фиксировались боестолкновения. Новостной портал SOHR передавал, что в ответ на провокационные удары «Тахрир Аш-Шам» войска Башара Асада провели обстрел укрепрайонов боевиков на подступах к населенным пунктам Аль-Хула и Фархания. Сведений о потерях сторон все еще не поступало.

После заявления Пентагона о возможных ударах по Сирии отряды проасадовского военизированного формирования «Хезболла» перебросили свои силы из района военных баз «Минтакат Аль-Кусейр» и «Т-4», расположенных на западе и на востоке региона соответственно.

Провинция Идлиб

В первой половине дня сирийская авиация возобновила воздушные атаки в южной части провинции Идлиб. По сведениям оппозиционного интернет-портала Masar Press Net, под ударом оказались военные объекты радикалов «Джебхат Ан-Нусры» недалеко от населенных пунктов Накир, Шейх Мустафа и Хан Шейхун. Кроме того, ВВС САР провели боевые вылеты в районе Аль-Гаабской равнины, откуда исламисты обстреливали территории Латакии.

Появилась информация о том, что лидеры террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» обнародовали черный список боевиков «Джейш Аль-Ислам», которые были объявлены в розыск. Напомним, формирования ведут борьбу за расширение зон влияния и нередко вступают в ожесточенные бои.

Провинция Хама

В провинции Хама вновь разворачивались вооруженные стычки между силами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и войсками Башара Асада. Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) сообщал о том, что правительственные подразделения вели огонь по фортификационным сооружениям радикалов на окраине населенных пунктов Аль-Латамина, Аль-Кантара, Телиф, Акраб, Аль-Курур, Хасрая и Аль-Хувейз. К вечеру после обстрела боевиками бульдозера САА на юге региона сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по оборонительным сооружениям исламистов у деревень Кастун, Аль-Хамидия и Зияра. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщал военный источник (emaannewscenter1).

Ирак

«Спящие ячейки» «Исламского государства» не прекращают осуществлять подпольную деятельность в стране. Согласно информации новостного агентства Al Sumaria News, мощный взрыв, приведший к ранению нескольких мирных жителей, произошел в городе Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар.

Еще один теракт иракским правительственным силам удалось предотвратить. Как передавал информационный портал Iraqi News, несколько бочек, наполненных взрывчатыми веществами, были обнаружены у древней крепости вблизи города Таль-Афар в Ниневии. Кроме того, недалеко от Мосула был арестован один из крупных главарей террористической группировки.

В провинции Дияла продолжилась военная операция по уничтожению подпольных групп ИГИЛовцев, рассредоточенных преимущественно в районах пустыни. В результате обысков были нейтрализованы два террориста, планировавших нападение на жилые районы недалеко от границы с Салах Эд-Дином.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)