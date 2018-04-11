Меню
Новости Сирии
Сирия: в Сети опубликовано видео из обстрелянного боевиками автобуса с журналистами РФ
Новости Сирии
Сирия: российские военные оказали гумпомощь жителям Алеппо, Хамы и Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: в Сети опубликовано видео из обстрелянного боевиками автобуса с журналистами РФ

      /  Обновлено: 
    2552

    Сирия: в Сети опубликовано видео из обстрелянного боевиками автобуса с журналистами РФ

    Дамаск, 11 апреля. Первая помощь журналистам, пострадавшим в результате обстрела автобуса с сотрудниками СМИ в сирийской Думе, была оказана прямо на месте. Ранения получили трое российских журналистов, их жизни ничто не угрожает.

    Об этом в эфире НТВ сообщил корреспондент НТВ Алексей Ивлиев.  

    В Сети тем временем опубликовано видео из автобуса. Ролик появился в Telegram канале телекомпании НТВ. 

    На кадрах видно, что в салоне транспортного средства царит хаос, кто-то пытается покинуть автобус. Попали на видео и вооруженные люди.

    Напомним, ранее видео, на котором журналист Валентин Трушнин рассказывает, из-за чего началась стрельба, опубликовал РЕН ТВ. Военкор рассказал, что спланированной атаки на сотрудников СМИ, по-видимому, не было. Все случилось после того, как в боевиков, сорвавших ранее установленный в Думе сирийский флаг, мирные жители начали кидать камни. 

    Экстремисты открыли шквальный огонь, которым оказались ранены и трое сотрудников российских СМИ. Их уже осмотрели врачи Центра по примирению враждующих в Сирии сторон.      

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    1413
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    4108
    Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

    Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

    19:25   11 Апреля 2018
    17882
    Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

    Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

    17:46   11 Апреля 2018
    2145