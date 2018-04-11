Сирия: в Сети опубликовано видео из обстрелянного боевиками автобуса с журналистами РФ

Дамаск, 11 апреля. Первая помощь журналистам, пострадавшим в результате обстрела автобуса с сотрудниками СМИ в сирийской Думе, была оказана прямо на месте. Ранения получили трое российских журналистов, их жизни ничто не угрожает.

Об этом в эфире НТВ сообщил корреспондент НТВ Алексей Ивлиев.

В Сети тем временем опубликовано видео из автобуса. Ролик появился в Telegram канале телекомпании НТВ.

На кадрах видно, что в салоне транспортного средства царит хаос, кто-то пытается покинуть автобус. Попали на видео и вооруженные люди.

Напомним, ранее видео, на котором журналист Валентин Трушнин рассказывает, из-за чего началась стрельба, опубликовал РЕН ТВ. Военкор рассказал, что спланированной атаки на сотрудников СМИ, по-видимому, не было. Все случилось после того, как в боевиков, сорвавших ранее установленный в Думе сирийский флаг, мирные жители начали кидать камни.

Экстремисты открыли шквальный огонь, которым оказались ранены и трое сотрудников российских СМИ. Их уже осмотрели врачи Центра по примирению враждующих в Сирии сторон.