Цивилев попросил Медведева содействовать проекту строительства дороги в обход Кемерово

Москва, 11 апреля. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретился c премьер-министром России Дмитрием Медведевым для обсуждения ключевых вопросов развития региона. Центральной темой встречи стал вопрос строительства объездной дороги вокруг Кемерова.

«Это единственный областной центр в Сибири, через который проходит федеральная трасса Москва-Владивосток. Это примерно 12500 машин в сутки, что даёт 2500 тонн выбросов, затрудняет организацию дорожного движения и влияет на себестоимость автомобильных перевозок на этом маршруте», — объяснил ситуацию врио губернатора Кемеровской области.

Цивилев подчеркнул, что трасса в обход Кемерова является острой проблемой, которая требует первоочередного решения. Он обратился к Медведеву с просьбой оказать содействие в этом вопросе за счет федерального бюджета – в этом случае начать проектные работы можно было бы уже в этом году.