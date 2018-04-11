Меню
Россия
Цивилев попросил Медведева содействовать проекту строительства дороги в обход Кемерово
Россия
Цивилев попросил Медведева содействовать проекту строительства дороги в обход Кемерово
Следующая новость
Загрузка...

    Цивилев попросил Медведева содействовать проекту строительства дороги в обход Кемерово

    52

    Цивилев попросил Медведева содействовать проекту строительства дороги в обход Кемерово

    Москва, 11 апреля. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретился c премьер-министром России Дмитрием Медведевым для обсуждения ключевых вопросов развития региона. Центральной темой встречи стал вопрос строительства объездной дороги вокруг Кемерова.

    «Это единственный областной центр в Сибири, через который проходит федеральная трасса Москва-Владивосток. Это примерно 12500 машин в сутки, что даёт 2500 тонн выбросов, затрудняет организацию дорожного движения и влияет на себестоимость автомобильных перевозок на этом маршруте», — объяснил ситуацию врио губернатора Кемеровской области.

    Цивилев подчеркнул, что трасса в обход Кемерова является острой проблемой, которая требует первоочередного решения. Он обратился к Медведеву с просьбой оказать содействие в этом вопросе за счет федерального бюджета – в этом случае начать проектные работы можно было бы уже в этом году.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    988
    Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

    Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

    19:25   11 Апреля 2018
    13740
    Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

    Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

    17:46   11 Апреля 2018
    1754
    Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

    Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

    17:32   11 Апреля 2018
    3473