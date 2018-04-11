Сирия новости 11 апреля 22.30: военная полиция РФ прибудет в Гуту, автобус с российскими журналистами под обстрелом в Гуте

Сирия, 11 апреля. Российская военная полиция прибудет в Восточную Гуту уже завтра. Один из высокопоставленных лидеров ИГ1 был задержан в провинции Ниневия в Ираке. Неизвестные боевики обстреляли автобус с российскими журналистами в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ожидают прибытия российской военной полиции в Восточную Гуту; эвакуировали из Гуты 165123 человека; ударили по позициям «Нусры»*** на севере Хомса; провели боевые вылеты на севере Хамы.

«Исламское государство»1: застрелило трех местных жителей в населенном пункте Ас-Суса на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; лишилось одного из высокопоставленных командиров в провинции Ниневия в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА у населенного пункта Хувейр Аль-Исс к югу от Дамаска; ударила по бульдозеру САА на юге Хамы.

Провинция Дамаск

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба России Виктор Познихир заявил, что в город Дума, расположенный на территории оазиса Восточная Гута, завтра прибудет российская военная полиция. По словам генерал-лейтенанта, военнослужащие РФ окажут населению необходимую помощь в поддержании правопорядка. Познихир также подчеркнул, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон продолжают оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от действий боевиков местным жителям. Так, в освобожденные районы уже было доставлено более 500 тонн продовольствия, полевые кухни, а также постельное белье и бутилированная вода.

Появилась уточненная информация о количестве вывезенных из Восточной Гуты мирных жителей. Как передает в сети Twitter военный источник (C_Military1), в общей сложности были эвакуированы 165123 человека, в том числе 20 398 боевиков и 38 133 членов их семей.

Стало известно, что автобус с российскими журналистами был обстрелян в Гуте неизвестными боевиками. Об этом сообщают представители Минобороны России. В результате нападения трое корреспондентов получили легкие ранения. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Провинция Алеппо

Оппозиционный новостной портал Masar Press Net сообщает о том, что к югу от административного центра региона продолжаются ожесточенные перестрелки между силами Сирийской арабской армии (САА) и отрядами антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. В качестве ответных действий на утренние удары со стороны радикалов «Ан-Нусры» правительственные войска обстреляли укрепления исламистов недалеко от населенного пункта Хувейр Аль-Исс. О нанесенном «Тахрир Аш-Шам» уроне не сообщается.

Провинция Хомс

В северной части региона все еще не утихают перестрелки между армией Башара Асада и радикалами вооруженной оппозиции. Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (emaannewscenter1), части армии САР открыли огонь по военным объектам исламистской группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 в районе населенных пунктов Айн Хусейн и Зафарна, расположенных на территории Растанского котла. Напомним, несмотря на то, что анклав джихадистов входит в зону действия режима прекращения огня, установившегося на севере Хомса после мирных переговоров в Астане, на «Джебхат Фатх Аш-Шам» соглашение о перемирии не распространяется.

Провинция Дейр-эз-Зор

На территориях, подконтрольных проамериканским Демократическим силам Сирии**** (SDF), вновь активизировались террористы «Исламского государства». Как передает местный интернет-портал DeirEzzor 24, ИГИЛовцы застрелили трех местных жителей в населенном пункте Ас-Суса, расположенном севернее Абу Кемаля, обвинив их в сотрудничестве с курдскими радикалами. Напомним, курды до сих пор не завершили зачистку занимаемых ими районов от подпольных групп ИГИЛ1, вследствие чего мирные жители вынуждены жить в постоянном страхе, опасаясь новых нападений террористов. Кроме того, «Демократические силы» продолжают проводить принудительную мобилизацию среди местного населения, что также вызывает недовольство сирийских граждан.

Провинция Хама

Продолжаются столкновения между антиправительственными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). Боевики одной из группировок вооруженной оппозиции открыли огонь по бульдозеру сил САР недалеко от населенного пункта Харб Нафса на юге провинции Хама, передает Twitter-канал (emaannewscenter1). В свою очередь, правительственные войска нанесли удары по укрепленным пунктам джихадистов на окраине городов Кафр Зета и Аз-Закат на севере региона. Кроме того, боевые вылеты в провинции возобновили ВВС Сирии. По информации, опубликованной военным источником в сети Twitter (Syrianow10), точечные авиаудары авиации САР пришлись по огневым позициям боевиков вблизи населенных пунктов Кастун, Аль-Хамидия и Зияра. Данные о потерях со стороны радикалов в настоящий момент уточняются.

Ирак

Поступила информация о том, что в районе населенного пункта Хамам Аль-Алиле, расположенном недалеко от Мосула, удалось задержать одного из бывших высокопоставленных лидеров террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Twitter-канал (althughur). Отмечается, что ИГИЛовец руководил несколькими «спящими ячейками» ИГИЛ, действующими в Ниневии. Обвиняемый предстанет перед судом за военные преступления. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах был арестован боевик. Предполагается, что главарь был задержан в результате успешной спецоперации вооруженных сил Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)