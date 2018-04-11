Сирия: боевики открыли огонь по демонстрантам в Думе, есть погибшие
Дума, 11 апреля. Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» открыли в сирийской Думе огонь по демонстрантам, заявил правозащитник и общественный деятель Сирии Аммар Джамаль.
В районе Восточной Гуты боевики в очередной раз открыли огонь. На этот раз под прицелами оказались демонстранты, поддерживающие правительство страны.
«Мне сообщили, что боевики стреляют по демонстрантам, сожгли плакаты и флаги», — приводит слова Джамаля РИА Новости.
Как стало известно, в результате этой атаки есть погибшие. По предварительной информации, речь идет о четырех жертвах.
Отмечается, что боевики открыли огонь по демонстрации, когда из Восточной Гуты выезжал автобус с российскими журналистами.
Ранее стало известно, что корреспондент телеканала НТВ, оператор телеканал «Россия-1» и оператор телеканала «Звезда» получили в Сирии ранения ног.