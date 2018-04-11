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Сирия: боевики открыли огонь по демонстрантам в Думе, есть погибшие
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    Сирия: боевики открыли огонь по демонстрантам в Думе, есть погибшие

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    Сирия: боевики открыли огонь по демонстрантам в Думе, есть погибшие

    Дума, 11 апреля. Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» открыли в сирийской Думе огонь по демонстрантам, заявил правозащитник и общественный деятель Сирии Аммар Джамаль.

    В районе Восточной Гуты боевики в очередной раз открыли огонь. На этот раз под прицелами оказались демонстранты, поддерживающие правительство страны.

    «Мне сообщили, что боевики стреляют по демонстрантам, сожгли плакаты и флаги», — приводит слова Джамаля РИА Новости.

    Как стало известно, в результате этой атаки есть погибшие. По предварительной информации, речь идет о четырех жертвах.

    Сирия: боевики открыли огонь по демонстрантам в Думе, есть погибшие

    Отмечается, что боевики открыли огонь по демонстрации, когда из Восточной Гуты выезжал автобус с российскими журналистами.

    Ранее стало известно, что корреспондент телеканала НТВ, оператор телеканал «Россия-1» и оператор телеканала «Звезда» получили в Сирии ранения ног. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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