Сирия: боевики открыли огонь по демонстрантам в Думе, есть погибшие

Дума, 11 апреля. Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» открыли в сирийской Думе огонь по демонстрантам, заявил правозащитник и общественный деятель Сирии Аммар Джамаль.

В районе Восточной Гуты боевики в очередной раз открыли огонь. На этот раз под прицелами оказались демонстранты, поддерживающие правительство страны.

«Мне сообщили, что боевики стреляют по демонстрантам, сожгли плакаты и флаги», — приводит слова Джамаля РИА Новости.

Как стало известно, в результате этой атаки есть погибшие. По предварительной информации, речь идет о четырех жертвах.

Отмечается, что боевики открыли огонь по демонстрации, когда из Восточной Гуты выезжал автобус с российскими журналистами.

Ранее стало известно, что корреспондент телеканала НТВ, оператор телеканал «Россия-1» и оператор телеканала «Звезда» получили в Сирии ранения ног.