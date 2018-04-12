Сирия, 12 апреля. Остатки отрядов ИГ1 отбили у «Джебхат ан-Нусры»***1 ряд позиций на западе от Даръа. Армия САР усиливает системы ПВО на военной базе «Т-4» в провинции Хомс. Боевики-исламисты активизировали обстрелы северо-восточных и центральных районов Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Латакии, уничтожив ряд исламистов; усиливают системы ПВО на базе «Т-4» к западу от Пальмиры; подверглись ударам минометов и гранатометов «Нусры» на окраине Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): провела ракетный обстрел города Кардаха в центре Латакии; готовит контрнаступление на позиции САА в северной части Хамы; переживает серьезный внутренний раздор из-за конфликтов отдельных бандгрупп в провинции Даръа.

Курды: продолжают возводить укрепления, перебрасывать вооружение и вести разведку на линии соприкосновения с армией САР к юго-востоку от Дейр-эз-Зора за Евфратом.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 отбило ряд опорных пунктов у «Тахрир аш-Шам» в боях к западу от Даръа.

Провинция Латакия

Боевики исламистских группировок, подконтрольных боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам», нанесли серию минометных ударов по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в северо-восточной части Латакии. Обстрелы велись со стороны поселений Барза Ат-Тахтани и Руайсет Али-Буга по окрестностям прифронтовых городов Кинсабба и Нахшабба, передает новостной канал в сети Telegram Lattakia News Network. Отмечается, что правительственные силы открыли ответный огонь по опорным пунктам исламистов из танковых орудий, ликвидировав нескольких боевиков. Более точные сведения о нанесенном террористам уроне в данный момент выясняются.

Между тем базирующиеся на территории соседней провинции Хама отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» ударили по родному городу лидера Сирии Башара Асада — по Кардахе, находящейся в центральной части провинции. По данным оппозиционного портала Masar Press Net, джихадисты выпустили по окраинам населенного пункта четыре ракеты из РСЗО. Данные о возможных жертвах среди местного населения устанавливаются.

Провинция Хомс

С аэродрома на окраине Хамы на авиабазу «Т-4», расположенную на западе от Пальмиры, была передислоцирована одна боевая машина ЗРПК «Панцирь-С», сообщает на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. Данная мера была выполнена в целях наращивания сил и средств ПВО для обеспечения прикрытия объектов ключевой военной базы. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ответить официальному Дамаску на якобы имевшую место в Думе химатаку. Аналогичная провокация была устроена год назад, когда целью американских вооруженных сил стал аэродром «Шайрат» к югу от Хомса. Кроме того, напомним, база «Т-4» совсем недавно, 9-го апреля, уже подвергалась ракетному обстрелу — со стороны союзного Вашингтону Израиля.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе между поселениями Ат-Табия и Джадит Агедат отмечается сосредоточение специальной техники американского производства, которая используется курдскими вооруженными формированиями Сирийских демократических сил (SDF)**** для возведения новых укреплений на линии разграничения с сирийскими войсками к юго-востоку от Дейр-эз-Зора за Евфратом. Согласно информации Euphrates Post, курды продолжают формировать песочные валы и усиливать свои позиции новым вооружением в этом районе. Кроме того, зафиксировано, что военные пикапы «Демократических сил» ведут регулярное патрулирование территории строительства и местности вдоль линии фронта.

Провинция Даръа

Бандформирования «Джебхат ан-Нусры» продолжают вести оборонительные боевые действия против террористов «Исламского государства» на западе провинции Даръа. Наиболее тяжелые столкновения были зафиксированы в районах населенных пунктов Аш-Шейх Саад и Хейт, в результате которых обе группировки понесли серьезные потери ранеными и убитыми, передает информационный Twitter-канал (@SyriaWar2). Кроме того, боевикам ИГИЛ удалось отбить у вражеской террористической группировки ряд позиций около Аш-Шейх Саад. С целью отразить активизировавшиеся нападения ИГ главари «Тахрир аш-Шам» организовали переброску дополнительных отрядов боевиков и вооружений к городу Нава, а также заминировали ряд прифронтовых деревень. Кроме того, полевые командиры «Нусры» в настоящее время активно стараются привлечь на свою сторону членов местных более мелких исламистских формирований.

Между тем, согласно информации Twitter-канала Daraa Now, в настоящее время нарастает конфликт между отдельными отрядами «Джебхат Фатх аш-Шам», курируемыми различными иностранными покровителями. Так, бандгруппы, поддерживаемые спецслужбами Катара, планируют нападения на позиции формирований «Ан-Нусры», финансируемых иорданскими военными структурами.

Боевики, дислоцирующиеся в окрестностях Даръа, между тем трижды обстреляли опорные пункты сирийской армии на окраине административного центра провинции, используя гранатометы и крупнокалиберные минометы, сообщает портал Muraselon. В рядах САА обошлось без потерь. Позже подразделения войск САР открыли ответный огонь, уничтожив нескольких исламистов и ряд огневых позиций боевиков.

Провинция Хама

Полевые командиры формирования «Джунд Аль-Маллахем», входящего в состав террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», планируют развернуть контрнаступление против сирийских войск на севере Хамы. Боевики стягивают силы в район Кафр Зеты и Кафр Набуды для нанесения удара по городу Курназ. По информации военных источников агентства Al Manar News, к линии соприкосновения были направлены дополнительные бандформирования террористов, также в районе активизировалась разведка позиций армии САР. Предполагается, что отряды исламистов могут начать атаковать одновременно с севера и с востока, после чего попытаются продвинуться дальше на юго-запад — к Скальбии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)