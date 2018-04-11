Прекрасный самопиарщик: психиатр объяснил поведение Трампа в Twitter

Москва, 11 апреля. Психиатр Михаил Барышев объяснил поведение президента США Дональда Трампа в Twitter, где американский лидер то угрожал России и Сирии, то предлагал прекратить гонку вооружений.

Барышев объяснил загадочные посты Трампа в соцсети, которые стали одной из самых обсуждаемых тем 11 апреля. Психиатр констатировал, что эти противоречивые заявления явлются манипуляцией. Таким образом президент США пытается сбить с толку оппонентов.

«Речь не идет о том, что Трамп является больным человеком, напротив, он вполне здоров. Он — прекрасный самопиарщик: и о себе заставил поговорить, и перестраховался, — приводит слова эксперта «Пятый канал». — Все-таки в первой публикации была военная угроза».

Психиатр добавил, что первый пост Трамп опубликовал «в эмоциональном запале». А вот вторым — пытался завуалировать свой предыдущий пост.

«Его задача — пропиариться, — объяснил Барышев, — показать американцам, что он молодец».

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018