Прекрасный самопиарщик: психиатр объяснил поведение Трампа в Twitter
Москва, 11 апреля. Психиатр Михаил Барышев объяснил поведение президента США Дональда Трампа в Twitter, где американский лидер то угрожал России и Сирии, то предлагал прекратить гонку вооружений.
Барышев объяснил загадочные посты Трампа в соцсети, которые стали одной из самых обсуждаемых тем 11 апреля. Психиатр констатировал, что эти противоречивые заявления явлются манипуляцией. Таким образом президент США пытается сбить с толку оппонентов.
«Речь не идет о том, что Трамп является больным человеком, напротив, он вполне здоров. Он — прекрасный самопиарщик: и о себе заставил поговорить, и перестраховался, — приводит слова эксперта «Пятый канал». — Все-таки в первой публикации была военная угроза».
Психиатр добавил, что первый пост Трамп опубликовал «в эмоциональном запале». А вот вторым — пытался завуалировать свой предыдущий пост.
«Его задача — пропиариться, — объяснил Барышев, — показать американцам, что он молодец».
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018
Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018