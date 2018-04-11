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Прекрасный самопиарщик: психиатр объяснил поведение Трампа в Twitter
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    Прекрасный самопиарщик: психиатр объяснил поведение Трампа в Twitter

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    Прекрасный самопиарщик: психиатр объяснил поведение Трампа в Twitter

    Москва, 11 апреля. Психиатр Михаил Барышев объяснил поведение президента США Дональда Трампа в Twitter, где американский лидер то угрожал России и Сирии, то предлагал прекратить гонку вооружений.

    Барышев объяснил загадочные посты Трампа в соцсети, которые стали одной из самых обсуждаемых тем 11 апреля. Психиатр констатировал, что эти противоречивые заявления явлются манипуляцией. Таким образом президент США пытается сбить с толку оппонентов.

    «Речь не идет о том, что Трамп является больным человеком, напротив, он вполне здоров. Он  — прекрасный самопиарщик: и о себе заставил поговорить, и перестраховался, — приводит слова эксперта «Пятый канал». — Все-таки в первой публикации была военная угроза».

    Психиатр добавил, что первый пост Трамп опубликовал «в эмоциональном запале». А вот вторым — пытался завуалировать свой предыдущий пост.

    «Его задача  — пропиариться, — объяснил Барышев, — показать американцам, что он молодец».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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