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В Госдуме прокомментировали реакцию Мэй и Макрона на угрозы Трампа по Сирии
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    В Госдуме прокомментировали реакцию Мэй и Макрона на угрозы Трампа по Сирии

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    В Госдуме прокомментировали реакцию Мэй и Макрона на угрозы Трампа по Сирии

    Москва, 11 апреля. Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов заявил, что нет единства по сирийскому вопросу между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

    Соответствующее заявление было сделано Владимиром Шамановым в эфире телеканала «Россия 1».

    «Как бы эмоциональны и угрожающи ни были заявления господина Трампа, мы уже видим реакцию и Мэй, и Макрона, которые однозначно его не поддержали, что говорит о том, что у них нет единства», — отметил Владимир Шаманов.

    Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост с угрозами нанести удары в Сирии под предлогом якобы имевшей место «химической атаки» в городе Дума. Американский лидер написал: «Россия обещает, что собьет все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, современные и продвинутые».

    Дамаск обвинили в том, что якобы сирийские военные нанесли удар с применением химического оружия в городе Дума. При этом известно, все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

    Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийского города Дума.

    Автор: Алексей Громов
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