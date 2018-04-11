В Госдуме прокомментировали реакцию Мэй и Макрона на угрозы Трампа по Сирии

Москва, 11 апреля. Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов заявил, что нет единства по сирийскому вопросу между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление было сделано Владимиром Шамановым в эфире телеканала «Россия 1».

«Как бы эмоциональны и угрожающи ни были заявления господина Трампа, мы уже видим реакцию и Мэй, и Макрона, которые однозначно его не поддержали, что говорит о том, что у них нет единства», — отметил Владимир Шаманов.

Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост с угрозами нанести удары в Сирии под предлогом якобы имевшей место «химической атаки» в городе Дума. Американский лидер написал: «Россия обещает, что собьет все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, современные и продвинутые».

Дамаск обвинили в том, что якобы сирийские военные нанесли удар с применением химического оружия в городе Дума. При этом известно, все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийского города Дума.