Члены СПЧ заявили о готовности выехать в Сирию для общественного мониторига

Москва, 11 апреля. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) готовы выехать в Сирию для доставки гуманитарной помощи, а также проведения общественного мониторинга, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

11 апреля состоялось заседание попечительского совета благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Федотов, его руководитель, рассказал об обсуждении вопросов о сборе медикаментов для доставки в Латакию.

«Члены Совета готовы в любой момент выехать в Сирию не только для доставки гуманитарной помощи, но и для участия в общественном мониторинге ситуации», — заметил он.

Глава СПЧ пояснил, что таким образом они смогут сообщать «информацию о реальном положении дел» в САР для тех, «кто искренне переживает за судьбы людей».