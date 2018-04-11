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Новости Сирии
Члены СПЧ заявили о готовности выехать в Сирию для общественного мониторига
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    Члены СПЧ заявили о готовности выехать в Сирию для общественного мониторига

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    Члены СПЧ заявили о готовности выехать в Сирию для общественного мониторига

    Москва, 11 апреля. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) готовы выехать в Сирию для доставки гуманитарной помощи, а также проведения общественного мониторинга, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

    11 апреля состоялось заседание попечительского совета благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Федотов, его руководитель, рассказал об обсуждении вопросов о сборе медикаментов для доставки в Латакию.

     

    «Члены Совета готовы в любой момент выехать в Сирию не только для доставки гуманитарной помощи, но и для участия в общественном мониторинге ситуации», — заметил он.

    Глава СПЧ пояснил, что таким образом они смогут сообщать «информацию о реальном положении дел» в САР для тех, «кто искренне переживает за судьбы людей».

    Члены СПЧ заявили о готовности выехать в Сирию для общественного мониторига

    Автор: Катерина Тимошенская
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