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Заявление ВОЗ провоцирует новый виток агрессии в Сирии — Гатилов
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    Заявление ВОЗ провоцирует новый виток агрессии в Сирии — Гатилов

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    Заявление ВОЗ провоцирует новый виток агрессии в Сирии — Гатилов

    Женева, 11 апреля. Россия возмущена бездоказательным заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пострадавших в сирийской Думе и требует представить конкретные источники информации.

    Как рассказал постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, все заявления организации основываются на утверждениях неких неназванных «партнеров».  

    «Мы попросили назвать так называемых партнеров из сектора здравоохранения, на которые ссылается ВОЗ, и назвать в какие конкретно медицинские учреждения обратились все пострадавшие 500 человек…» — отметил Гатилов.

    В то же время представители ВОЗ, по словам Гатилова, оказались «неспособны дать исчерпывающие ответы». 

    «По нашим данным, эти партнеры являются не кем иным, как представителями печально известных «Белых касок»,  — подчеркнул представитель РФ при ООН.

    Гатилов также обратил внимание на то, что Россия рассматривает сообщение ВОЗ как «вопиющий факт безответственного распространения безосновательной и бездоказательной информации». Таким образом организация фактически провоцирует новый виток агрессии на территории ближневосточного государства.

    Напомним, 11 апреля ВОЗ распространила заявление, где говорится о том, что после предполагаемой химической атаки в сирийской Думе за помощью якобы обратились около 500 человек. В Генштабе ВС РФ опровергли эту информацию. 

     

    Автор: Федор Веснин
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