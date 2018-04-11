Четыре тысячи человек покинули сирийскую Думу за день — ООН

Нью-Йорк, 11 апреля. Около четырех тысяч человек покинули сирийский город Дума (Восточная Гута) за день. Такие данные в среду привел официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, за последние два дня город покинули свыше 8 тысяч человек. В настоящее время беженцы находятся в населенном пункте Аль-Баб в Алеппо.

«Сегодня около 4 тысяч человек, более половины из них — женщины и дети, покинули осажденный город Дума. Из Думы прибыло 4395 человек, в основном мирные жители и некоторые боевики», — отметил Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что Россия с 12 апреля вводит в Думу военную полицию для поддержания правопорядка. Это произошло после того, как США, не предоставив никаких доказательств, обвинили сирийские власти в использовании химоружия в Думе и предупредили о готовности нанести удар по сирийским властям. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Вашингтон просто придумал химическую атаку и теперь намерен использовать это как повод для очередного военного вмешательства.