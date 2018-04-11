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Мировые цены на нефть побили рекорд 2014 года
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    Мировые цены на нефть побили рекорд 2014 года

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    Мировые цены на нефть побили рекорд 2014 года

    Москва, 11 апреля. В ходе торгов в Лондоне стоимость на нефть марок Brent и WTI за баррель с учетом поставки в июне текущего года превысила 73 доллара и 67 долларов соответственно.

    Согласно данным торгов на бирже ICE в Лондоне, стоимость нефти Brent выросла почти на 2,9 процента и составила 73,09 доллара за баррель. Отметим, что последний раз цена на нефть марки Brent была выше отметки в 73 доллара за баррель в ноябре 2014 года. Цена нефти марки WTI превысила 67 долларов, то есть она поднялась на 2,27 процента, такие данные были в ноябре 2014 года.

    Напомним, что утром в среду, 11 апреля, евро превысил отметку в 80 рублей за евро. Такой показатель был зафиксирован в марте 2016 года. Доллар же превысил барьер в 64 рубля.

    Автор: Алексей Громов
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