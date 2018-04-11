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Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии
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    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

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    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Нью-Йорк, 11 апреля. Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с «эскалацией риторики» и угрозами США в отношении Сирии. Об этом в среду заявил постоянный представитель республики при ООН Саша Йоренти.

    «Моя делегация запросила проведение завтра консультаций, чтобы секретариат доложил Совету о эскалации риторики в отношении Сирии и угроз односторонних военных действий», — отметил он.

    Дипломат подчеркнул, что консультации пройдут в закрытом режиме.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил вывести авианосец в Средиземное море и нанести удар по позициям правительственных сил Сирии в связи с сообщениями «Белых касок» о «химатаке», которая якобы произошла в сирийском городе Дума. При этом США не предоставили никаких доказательств инцидента.

    Примечательно, что похожая история произошла в апреле прошлого года, когда власти США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат» после «химатаки» в городе Хан-Шейхун. Тогда Соединенные Штаты тоже не предоставили никаких доказательств в поддержку своих слов.

    Автор: Алексей Громов
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