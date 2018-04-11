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Путин призвал Израиль воздержаться от дестабилизации в Сирии
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    Путин призвал Израиль воздержаться от дестабилизации в Сирии

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    Путин призвал Израиль воздержаться от дестабилизации в Сирии

    Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе израильской стороны и был посвящен сирийской проблематике, сообщается на сайте Кремля.

    Обсуждая положение дел в ближневосточном государстве, Путин и Нетаньяху не обошли вниманием атаку на аэродром «Тифор» в Хомсе, осуществленную израильскими ВВС.

    В этом контексте российский лидер Владимир Путин обратил внимание главы правительства Израиля на необходимость соблюдения суверенитета Сирии и призвал воздержаться от дестабилизации обстановки в стране.

    «В свете отмечаемого 12 апреля Дня памяти жертв Холокоста обе стороны вновь однозначно заявили о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны», — также отмечается в комментарии Кремля по итогам переговоров.  

    Кроме того, Нетаньяху заявил, что 9 мая 2018 года Израиль впервые официально присоединится к празднованию Дня Победы. 

    Напомним, 9 апреля в Минобороны РФ заявили, что ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс нанесли именно ВВС Израиля. В ведомстве подчеркнули, что российские советники при этом не пострадали. 

     

    Автор: Федор Веснин
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