Археологи нашли предполагаемую гробницу жены Тутанхамона‍

Каир, 11 апреля. Археологи из Египта заявили, что нашли предполагаемую гробницу жены фараона XVIII династии Нового царства — Тутанхамона. Это удалось сделать спустя многолетние поиски.

Подробности экспедиции археологи держат в тайне, однако они намекнули, что, скорее всего, найденная гробница принадлежит Анхесенамон — жене Тутанхамона.

Ученые долгие годы не могли найти ее усыпальницу. Летом прошлого года археолог Захи Хавасс и его команда обнаружили вход в предполагаемую гробницу. На место раскопок были привлечены более ста археологов и добровольцев. В январе была собрана повторная экспедиция. По сообщениям местных СМИ, которые публикуют фотографии с места раскопок, на этот раз археологи действительно нашли гробницу Анхесенамон, пишет «Ридус».