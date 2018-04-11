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ПВО Саудовской Аравии перехватила над Эр-Риядом две баллистические ракеты
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    ПВО Саудовской Аравии перехватила над Эр-Риядом две баллистические ракеты

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    ПВО Саудовской Аравии перехватила над Эр-Риядом две баллистические ракеты

    Эр-Рияд, 11 апреля. Система ПВО Саудовской Аравии сбила над Эр-Риядом две баллистические ракеты, выпущенные повстанцами-хуситами с территории Йемена. Согласно предварительной информации, ракеты были нацелены на здание министерства обороны Саудовской Аравии.

    Это уже не первая ракетная атака хуситов на Саудовскую Аравию. 5 апреля они выпустили ракету в сторону складов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, однако снаряд был перехвачен системой ПВО. 3 апреля хуситы обстреляли саудовский нефтяной танкер в Красном море.

    Напомним, что Саудовская Аравия в 2014 году возглавила коалицию арабских стран, которая выступила против мятежников, свергнувших законного президента Йемена Абд Рабба Мансура Хади. За организацией госпереворота стояло шиитское движение «Ансар Алла». С тех пор ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции оказывают поддержку сохранившим лояльность Хади войскам, нанося удары с воздуха по позициям хуситов. Йеменские мятежники в ответ обстреливают территорию Саудовской Аравии ракетами.

    Автор: Антон Соколов
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