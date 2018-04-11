Это воздух: на Украине признали, что санкции США не вредят российскому бизнесу
Киев, 11 апреля. Изменения на фондовом рынке из-за санкций США не приводят к реальным потерям российских бизнесменов, заявил украинский политолог Всеволод Степанюк.
Степанюк отметил, что украинцы рано обрадовались падению акций компаний российских предпринимателей из-за санкций США.
«Цифры, которые фигурируют на фондовой бирже, это воздух. Это не реальные деньги, — констатировал он. — Реальных денег не лишились ни одного доллара. Никто не забрал эти деньги».
Он пояснил, что котировка на бирже — непостоянный показатель. Она лишь определяет стоимость акций компании.
«Это интересно только в том случае, если вы хотите ее продать, — пояснил политолог. — А если вы ее не хотите продавать, то вам все равно, сколько она стоит… А у нас подают так, как будто бы он лично из кармана потерял эти деньги. Это воздух».