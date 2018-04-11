Это воздух: на Украине признали, что санкции США не вредят российскому бизнесу

Киев, 11 апреля. Изменения на фондовом рынке из-за санкций США не приводят к реальным потерям российских бизнесменов, заявил украинский политолог Всеволод Степанюк.

Степанюк отметил, что украинцы рано обрадовались падению акций компаний российских предпринимателей из-за санкций США.

«Цифры, которые фигурируют на фондовой бирже, это воздух. Это не реальные деньги, — констатировал он. — Реальных денег не лишились ни одного доллара. Никто не забрал эти деньги».

Он пояснил, что котировка на бирже — непостоянный показатель. Она лишь определяет стоимость акций компании.