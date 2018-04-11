«Мы их шишками закидаем»: военный эксперт рассказал, как Россия может потопить флот США у берегов Сирии

Американский эсминец УРО типа «Арли Берк» Donald Cook способна уничтожить российская торпеда. Так считает экс-главком Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир Масорин.

«Я не думаю, что дойдет до того, что Donald Cook надо будет топить. Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие — это серьезное повреждение. Понятно, что нас будут давить долго и нудно, но война — опасная вещь, для американцев в первую очередь. Они там совершенно в другом мире живут, в другом представлении. Поэтому страха нет — американцы достали, они как кость в горле», — заявил офицер в интервью телеканалу «Звезда».

По мнению военного эксперта, капитана 1 ранга запаса Василия Дандыкина, торпедное вооружение будет полезным при вынужденной атаке российских кораблей американского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием. Однако, по его мнению, более подходящими в данной ситуации станут противокорабельные ракеты.

«Я знаю Владимира Васильевича, но при всем моем к нему уважении — торпедное вооружение не самое подходящее для таких целей, ведь для использования торпед необходимо близко подходить к американскому кораблю. А он может огрызнуться. Считаю, здесь больше подходят противокорабельные ракеты «Оникс», «Циркон» и «Калибр». Все приведенные ракеты имеют малые габариты, очень высокую дальность стрельбы, то есть российским кораблям даже не надо находиться в зоне прямой видимости. Кроме того, они работают по принципу «выстрелил-забыл», — высказал свое мнение Дандыкин.

Приведенные образцы российского вооружения станут настоящим кошмаром для американского флота, так как корабельная ПВО США не имеет эффективных средств перехвата и уничтожения быстрых российских целей. Исключением являются ракеты SM-6, но они не так давно пришли на вооружение ВМС США и ставятся не на все военные суда.

«У наших ракет очень высокая скорость полета, в случае с «Ониксом» и «Цирконом» — это вообще сверхзвук. К тому же эти системы («Оникс» и «Циркон» — прим. ред.) могут маневрировать, что еще больше повышает опасность для американского флота. Далее — наши ракеты оснащены технологией малозаметности, в то время как сами могут работать в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия», — продолжает военный аналитик.

Тем не менее не все российские ракеты могут быть использованы в настоящее время. Те же «Цирконы» хоть и проходили бросковые испытания, все еще находятся на стадии доработки и улучшения.

«Но нам хватит и «Ониксов» с «Калибрами», которые при всех своих характеристиках могут наделать множество пробоин у всего американского флота, находящегося в Средиземном море. Да даже одного разрыва у ватерлинии хватит для того, чтобы пустить на дно хваленые эсминцы УРО. Интересная особенность, П-800 «Оникс» в классификации НАТО звучит как шишка хвойного дерева. Так что если потребуется, мы их шишками закидаем», — заключил эксперт.

Напомним, 10 апреля американский эскадренный эсминец УРО Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами Tomahawk, вышел на пригодные для стрельбы позиции в 100 километрах от сирийского города Тартус. Там располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Вскоре к нему должна будет присоединиться авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн».

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