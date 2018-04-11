Вашингтон, 11 апреля. Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что Россия и Китай не пытались получить доступ к данным пользователей социальной сети. Такое заявление он сделал, когда выступал в палате представителей конгресса США, в среду, 11 апреля.

После утечки персональных данных 87 миллионов пользователей Марк Цукерберг дает показания. Во вторник, 10 апреля, он выступил на слушаниях в Сенате Конгресса США, в среду, 11 апреля, он отвечает на вопросы представителей комитетов по энергетике и торговле палаты представителей Конгресса США, сообщает РИА Новости.

На вопрос члена комитета из Огайо, пытались ли Китай и Россия получить доступ к данным пользователей социальной сети, Марк Цукерберг ответил: