Израиль поблагодарил Россию за сохранение памяти о холокосте

Иерусалим, 11 апреля. Председатель парламента Израиля Юлий Эдельштейн поблагодарил Россию за сохранение памяти о холокосте. Об этом он заявил во время телемоста с Советом Федерации.

Председатель Кнессета отметил, что 27 января, в Международный день катастрофы, в российских школах были впервые проведены специальные занятия. Представитель Израиля в ходе общения с членами Совфеда выразил надежду, что в будущем этот день будет отмечен в федеральных календарях.

«Я должен сказать спасибо здесь нашим российским коллегам, с которыми мы этот вопрос как раз поднимали, — приводит слова Эдельштейна RT. — Видимо, вещи двигаются в правильном и положительном направлении».

До телемоста в Иерусалиме и Москве прошел показ российского фильма «Собибор» Константина Хабенского. В среду, 11 апреля, эту картину посмотрели и депутаты Госдумы РФ.