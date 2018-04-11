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Израиль поблагодарил Россию за сохранение памяти о холокосте
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    Израиль поблагодарил Россию за сохранение памяти о холокосте

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    Израиль поблагодарил Россию за сохранение памяти о холокосте

    Иерусалим, 11 апреля. Председатель парламента Израиля Юлий Эдельштейн поблагодарил Россию за сохранение памяти о холокосте. Об этом он заявил во время телемоста с Советом Федерации.

    Председатель Кнессета отметил, что 27 января, в Международный день катастрофы, в российских школах были впервые проведены специальные занятия. Представитель Израиля в ходе общения с членами Совфеда выразил надежду, что в будущем этот день будет отмечен в федеральных календарях.

    «Я должен сказать спасибо здесь нашим российским коллегам, с которыми мы этот вопрос как раз поднимали, — приводит слова Эдельштейна RT. — Видимо, вещи двигаются в правильном и положительном направлении».

    До телемоста в Иерусалиме и Москве прошел показ российского фильма «Собибор» Константина Хабенского. В среду, 11 апреля, эту картину посмотрели и депутаты Госдумы РФ.

    Израиль поблагодарил Россию за сохранение памяти о холокосте

    Автор: Катерина Тимошенская
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