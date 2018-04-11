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Минфин США испугался ответа России на санкции против госдолга
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    Минфин США испугался ответа России на санкции против госдолга

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    Минфин США испугался ответа России на санкции против госдолга

    Вашингтон, 11 апреля. Министр финансов США Стивен Мнучин согласился с рекомендацией своего ведомства не вводить санкции против государственного долга России, поскольку в Вашингтоне боятся возможных ответных мер. 

    По его мнению, подобные меры приведут к сдерживанию роста российской экономики и увеличат нагрузку на ее банковский сектор. Однако при этом в Минфине отдают себе отчет в том, что Россия может принять ответные меры. Отметим, что США являются государством с самым большим внешним долгом, который на конец 2016 года составлял 19,9 трлн долларов при ВВП в размере 18,7 трлн долларов.

    Напомним, что США на днях расширили список санкций против России, добавив к нему несколько новых имен и наименований компаний. Под ограничительные меры попали некоторые госслужащие и бизнесмены. Российская сторона заявила, что готовит ответные меры против американских граждан, однако они не будут касаться американского бизнеса.

    По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, санкции США против российского госдолга будут «выстрелом в ногу» для американских инвесторов.

     

    Автор: Антон Соколов
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