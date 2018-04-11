Хотели повесить флаги Сирии в Думе: попавший под обстрел военкор РЕН ТВ рассказал подробности инцидента

Москва, 11 апреля. Военный корреспондент телеканала РЕН ТВ, работающий в Сирии, рассказал об атаке на автобус с журналистами, в результате которого в среду ранения получили три сотрудника российских СМИ.

По словам Валентина Трушнина, попавших под обстрел журналистов спасла реакция — они быстро легли, благодаря чему удалось избежать более серьезных ранений. А началось все из-за того, что местные жители хотели повесить флаги Сирии в Думе.

«Приехали мы в Думу, повесили флаги. Все ликуют, мирные жители братаются с военными – все хорошо. Потом пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов…» — рассказал Трушнин.

Он объяснил, что стрельбу в воздух устроили боевики, которые хотели разогнать мирных жителей и сорвать установленный в городе флаг. После того как им удалось это сделать, мирные жители стали кидать в них камнями.

«В одного из боевиков попадают камнем. И он веером начинает стрелять. Попадает в наш автобус. Автобус был битком. Хорошо, что мы все легли, когда стрельба началась», — сказал корреспондент РЕН ТВ.

Трушнин подчеркнул, что пули попали в ноги сотрудников «России-1», НТВ и телеканала «Звезда». Кроме того, оказалось пробито колесо автобуса, и повреждено лобовое стекло. По словам военкора, только по счастливой случайности никто из находившихся в автобусе не получил серьезных ранений.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Восточной Гуте был обстрелян автобус с журналистами, среди которых были и представители российских СМИ. В Минобороны РФ отметили, что пострадавшим сотрудникам «России-1», НТВ и «Звезды» оказали помощь врачи российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон.