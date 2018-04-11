В Госдуме рассказали о контактах с Пентагоном и НАТО по ситуации в Сирии

Москва, 11 апреля. Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что по ситуации в Сирии Россия ведет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов ВС США и контактирует через Турцию с НАТО.

«Идет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов Америки. Через наших союзников, турецких коллег, коммуникации проверяются и уточняются с НАТО», — заявил Владимир Шаманов.

Также он подчеркнул, что «как бы эмоциональны и угрожающи ни были заявления господина Трампа[Дональда Трампа]», ответ премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского президента Эмманюэля Макрона свидетельствуют о том, что у них отсутствует единство и «принятые меры уже принесли первоначальные результаты».