«Куда вы нас реинтегрируете?»: пострадавшие от обстрела жители ДНР обратились к Порошенко

Донецк, 11 апреля. Пострадавшие от обстрела ВСУ жители Донецкой народной республики обратились к президенту Украины Петру Порошенко.

Донецк и его пригороды подверглись сильнейшему обстрелу со стороны ВСУ из тяжелой артиллерии. Жители Донбасса задали риторический вопрос, как долго будут продолжаться эти нападения. Жители ДНР пообещали, что виновные в обстрелах обязательно ответят за совершенные преступления.

«Они собрались нас реинтегрировать, непонятно только куда? Туда? На Украину? — обратились пострадавшие жители к Порошенко и руководству Украины. — Обстрел начался в пять утра. Даже сейчас можно проехаться по улицам, и увидеть, что картина разрушений действительно ужасная».

«Они просто хотят выжить нас отсюда», — предположила жительница Донецка, однако она подчеркнула, что у украинских властей ничего не получится.

«Мы сильный народ, и будем стоять до последнего», — констатировала она.

Ранее жительница поселка Старомихайловка рассказала корреспонденту ФАН об обстреле ВСУ.