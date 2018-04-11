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«Куда вы нас реинтегрируете?»: пострадавшие от обстрела жители ДНР обратились к Порошенко
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    «Куда вы нас реинтегрируете?»: пострадавшие от обстрела жители ДНР обратились к Порошенко

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    «Куда вы нас реинтегрируете?»: пострадавшие от обстрела жители ДНР обратились к Порошенко

    Донецк, 11 апреля. Пострадавшие от обстрела ВСУ жители Донецкой народной республики обратились к президенту Украины Петру Порошенко.

    Донецк и его пригороды подверглись сильнейшему обстрелу со стороны ВСУ из тяжелой артиллерии. Жители Донбасса задали риторический вопрос, как долго будут продолжаться эти нападения. Жители ДНР пообещали, что виновные в обстрелах обязательно ответят за совершенные преступления.

    «Они собрались нас реинтегрировать, непонятно только куда? Туда? На Украину? — обратились пострадавшие жители к Порошенко и руководству Украины. — Обстрел начался в пять утра. Даже сейчас можно проехаться по улицам, и увидеть, что картина разрушений действительно ужасная».

    «Они просто хотят выжить нас отсюда», — предположила жительница Донецка, однако она подчеркнула, что у украинских властей ничего не получится.

    «Мы сильный народ, и будем стоять до последнего», — констатировала она.

    «Куда вы нас реинтегрируете?»: пострадавшие от обстрела жители ДНР обратились к Порошенко

    Ранее жительница поселка Старомихайловка рассказала корреспонденту ФАН об обстреле ВСУ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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