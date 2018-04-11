Путин обсудил с премьером Индии вопросы стратегического сотрудничества между странами

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Москва, 11 апреля. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы стратегического сотрудничества между двумя странами. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе индийской стороны.

«В конструктивном, дружественном духе обсужден ряд актуальных вопросов развития особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. Условлено о продолжении контактов», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президента РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, заявил об укреплении сотрудничестве России и Вьетнама. По его словам, Вьетнам является одним из ведущих партнеров РФ, о чем свидетельствует выросший на треть товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года.

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