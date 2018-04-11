Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

Москва, 11 апреля. Стремлением увести внимание общества от своего весьма сложного внутриполитического положения назвал глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков агрессивные высказывания американского президента.

«Агрессивные и жесткие высказывания президента США Дональда Трампа по отношению к Сирии обусловлены как его личными качествами, так и стремлением увести внимание общественного мнения от его весьма сложного внутриполитического положения», — заявил Федеральному агентству новостей председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор также отметил, что над Трампом тяготеют обвинения в его связях с Россией и в слишком лояльном к нашей стране отношении.

«В попытках снять с себя эти обвинения американский президент заходит слишком далеко. Своей жесткой риторикой в адрес Сирии и России он надеется перекрыть критику в свой адрес», — заявил Пушков.

Алексей Пушков при этом сомневается, что Трампу удастся добиться своих целей, и претензии к нему в связях с Россией все равно никуда не денутся.

Комментируя отказ британского премьера Терезы Мэй безоговорочно поддержать агрессивные действия Соединенных Штатов в Сирии, Пушков заявил, что «европейцев пугает непредсказуемость Трампа».

«И это логично, — считает Алексей Пушков. — Вполне разумной выглядит со стороны позиция главы английского правительства Терезы Мэй. Вспомните события 2013 года, когда была устроена опять же провокация с якобы химической атакой со стороны правительственных войск Сирии. Тогда также звучали воинственные заявления, и американцы были готовы к решительным действиям. Однако британский парламент не поддержал их, и Барак Обама дал задний ход».

Но Дональд Трамп, предполагает Алексей Пушков, не будет оглядываться на европейских союзников, поскольку «не боится остаться в одиночестве». Единственное, что способно сдержать его амбиции, «это расчеты и оценки угроз, которые связаны с ударами по Сирии», и в итоге могут привести к столкновению с Россией.

Напомним, что западные СМИ распространили сообщение о якобы гибели 70 человек в сирийском городе Дума из-за применения правительственными войсками отравляющего газа. При этом официальный Дамаск уже неоднократно заявлял, что воюющие в Сирии боевики, которых поддерживают западные страны, имеют доступ к отравляющим веществам и готовят провокации, чтобы потом обвинить правительство страны.

Власти Сирии, в свою очередь, подчеркнули, что весь арсенал химоружия, который имелся в распоряжении Дамаска, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО.

Надуманность этих обвинений в адрес Дамаска подтвердили и международные наблюдатели, а также местные врачи, которые опровергли информацию о поступлении пациентов с признаками химического отравления. Тем не менее 9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов дать ответ на якобы имевшую место атаку с применением химического оружия.