Глава провинции Хомс отреагировал на угрозы Трампа нанести удар в Сирии

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Хомс, 11 апреля. Соединенные Штаты Америки являются врагом не только Сирии, но и всего человечества. С таким заявлением в среду выступил губернатор сирийской провинции Хомс Таляль Барази.

«Они враги Сирии и враги человечества. Постоянно говорят о военной операции и ракетных ударах по Сирии, по сирийскому народу. Но мы показали, что можем противостоять этой агрессии», — отметил он.

Барази подчеркнул, что сирийские власти будут делать все возможное для обеспечения мира, стабильности и восстановления страны.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по позициям сирийских войск в связи с якобы имевшим место применением «химоружия» в городе Дума. При этом США и эксперты, на которые ссылается Вашингтон, не смогли привести никаких доказательств, кроме свидетельств неких людей, опрошенных «Белыми касками». В то же время сирийские врачи в Думе заявили, что к ним не поступило ни одного пациента с признаками химического отравления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США сами придумали «тему с химическим оружием» и теперь используют ее для оправдания военной агрессии.

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