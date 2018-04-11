Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

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Дамаск, 11 апреля. Корреспондент телеканала НТВ, оператор телеканал «Россия-1» и оператор телеканала «Звезда» получили в Сирии ранения ног. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что автобус, в котором российские журналисты возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте, был обстрелян из стрелкового оружия неизвестными. Инцидент произошел в 18.20 по московскому времени.

Пострадавшие эвакуированы в медицинский госпиталь для прохождения лечения. Их ранения оцениваются как легкие, никакой угрозы жизни журналистов нет. Медицинскую помощь сотрудникам СМИ уже оказали врачи российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

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