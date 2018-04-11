Пентагон отказался комментировать угрозы Трампа России и Сирии

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Вашингтон, 11 апреля. В Пентагоне отказались комментировать заявления президента США Дональда Трампа в Twitter о ракетном ударе.

Представителя министерства обороны США Ребекку Ребарич попросили прокомментировать заявления Трампа в Twitter, где он анонсировал удары «хорошими, новыми и «умными» ракетами по Сирии. Глава США призвал Россию готовиться к этой атаке.

В Пентагоне же отказались давать комментарии.

«Министерство не комментирует потенциальные будущие военные действия, — заметила Ребарич. — Я переадресую вас в Белый дом, чтобы они охарактеризовали твит президента».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на угрозы Трампа в социальной сети и заявил, что Москва не участвует в «твиттер-дипломатии», являясь сторонником серьезных подходов.

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