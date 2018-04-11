Пентагон не смог привести доказательств по «химатаке» в Сирии

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Вашингтон, 11 апреля. Министр обороны США Джеймс Мэттис на вопрос журналиста, есть ли основания для того, чтобы обвинить президента САР Башара Асада в применении химического оружия в Восточной Гуте, не смог привести доказательства.

Глава Пентагона уклонился от ответа и заявил, что анализ полученных данных по предполагаемому применению химоружия в сирийском городе Дума еще продолжается, сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему оцениваем полученные разведывательные данные. Мы все еще работаем над этим», — заявил Джеймс Мэттис.

Ранее Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийского города Дума.

Стоит отметить, что сирийские власти неоднократно заявляли, что у них нет химического оружия. Все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

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