Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Пентагон не смог привести доказательств по «химатаке» в Сирии
Политика
Путин обсудил с премьером Индии вопросы стратегического сотрудничества между странами
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пентагон не смог привести доказательств по «химатаке» в Сирии

    19:28  11 Апреля 2018
    49

    Пентагон не смог привести доказательств по «химатаке» в Сирии

    Вашингтон, 11 апреля. Министр обороны США Джеймс Мэттис на вопрос журналиста, есть ли основания для того, чтобы обвинить президента САР Башара Асада в применении химического оружия в Восточной Гуте, не смог привести доказательства.

    Глава Пентагона уклонился от ответа и заявил, что анализ полученных данных по предполагаемому применению химоружия в сирийском городе Дума еще продолжается, сообщает ТАСС.

    «Мы по-прежнему оцениваем полученные разведывательные данные. Мы все еще работаем над этим», — заявил Джеймс Мэттис.

    Ранее Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийского города Дума.

    Стоит отметить, что сирийские власти неоднократно заявляли, что у них нет химического оружия. Все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #пентагон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Украинский суд отпустил капитана «Норда» и запретил ему посещать Крым

      19:03 11 Апреля 2018 406
      Читать
      18:54
      Сегодня

      Донецк подвергся массированным обстрелам: ФАН публикует фото
      18:39
      Сегодня

      Слуцкий: Россия будет вынуждена ответить адекватно
      18:31
      Сегодня

      Кремль отреагировал на предупреждение Трампа об ударах «умными ракетами» в Сирии
      17:17
      Сегодня

      Генштаб ВС РФ назвал сроки прибытия ударной группы ВМС США в Персидский залив
      16:03
      Сегодня

      «Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 1065

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      7884

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      907

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      3131

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      1251
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

      Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

      19:25   11 Апреля 2018
      47
      Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

      Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

      17:46   11 Апреля 2018
      1007
      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      17:32   11 Апреля 2018
      2140
      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      17:20   11 Апреля 2018
      2047