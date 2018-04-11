Заявление Пентагона по Сирии спровоцировало рост курса рубля к доллару

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Москва, 11 апреля. Российская национальная валюта во второй половине дня в среду отыграла часть ранее потерянных позиций.

Курс доллара расчетами «на завтра» по состоянию на 18.55 по московскому времени составляет 63,41 рубля, курс евро — 78,59 рубля. Напомним, ранее 11 апреля один американский доллар стоил 65,05 рубля, евро — более 80 рублей.

Некоторое повышение курса рубля по отношению к доллару и евро вызвано подорожанием нефти, а также заявлением Пентагона, где ранее рассказали, что не смогли найти доказательств «химатаки» в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп фактически подтвердил намерения Вашингтона атаковать Сирию, написав грозное сообщение в Twitter. На заявление Трампа ожидаемо отреагировала не только мировая общественность, но и рынки.

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