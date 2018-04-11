Путин: Россия высоко ценит сбалансированную позицию Австрии

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Москва, 11 апреля. Россия высоко оценивает взвешенную и сбалансированную позицию Австрии, которая всегда придерживается нейтралитета в сложных политических вопросах. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, вручая верительные грамоты иностранным послам.

«В России высоко оценивают политику постоянного нейтралитета Австрии, ее сбалансированную позицию по актуальным вопросам европейской и мировой повестки», — отметил он.

Российский лидер напомнил, что в июне этого года исполняется 50 лет с начала поставок российского газа в Австрию. Именно этот масштабный проект, далекий от политической конъюнктуры, стал основой тесного энергетического сотрудничества между Россией, Австрией и другими европейскими странами. Путин добавил, что российско-австрийские отношения имеют богатую историю и развиваются в плодотворном ключе.

Ранее сообщалось, что президент Палаты экономики австрийской федеральной земли Тироль (Австрия) Юрген Бодензеер раскритиковал экономические санкции США против России, назвав их шантажом и проявлением эгоизма.

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