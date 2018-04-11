Украинский суд отпустил капитана «Норда» и запретил ему посещать Крым

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Херсон, 11 апреля. Городской суд украинского Херсона, рассматривая дело о незаконной рыбной ловле, освободил капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко и обязал его явиться к следователям по первому требованию. Об этом в среду заявила официальный представитель «прокуратуры Крыма» (структура Генпроуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК — личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию», — пояснила она ТАСС.

Напомним, что Горбенко и другие члены экипажа российского рыболовного сейнера «Норд» были задержаны украинской погранслужбой в Азовском море по обвинению в нарушении государственной границы и незаконной рыбной ловле. Отметим, что само судно зарегистрировано в Крыму, а все моряки имеют российские паспорта.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы в связи с незаконными действиями Украины, которая изолировала экипаж «Норда» и отказывалась пускать к нему дипломатов.

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