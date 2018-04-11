Путин назвал Кубу надежным союзником России

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Москва, 11 апреля. Куба является надежным союзником России. Сотрудничество стран носит стратегический характер, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии приема верительных грамот у 17 послов иностранных государств.

Во время церемонии Путин уделил внимание сотрудничеству России и Кубы.

«Республика Куба — давний и надежный союзник России», — констатировал президент.

Он отметил, что страны связывают крепкие узы дружбы и солидарности. Россия и Куба продолжают расширять культурно-гуманитарные обмены.

«Двустороннее сотрудничество носит стратегический характер, реализуются масштабные совместные проекты в сферах энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры и медицины», — добавил российский лидер.

Он заметил, что Куба пользуется высоким авторитетом на международной арене.

«Удовлетворены качеством российско-кубинского диалога по внешнеполитической проблематике», — констатировал Путин.

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