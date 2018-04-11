Директор отеля, где в день траура по погибшим в Кемерове устроили банкет, подозревается в неуплате налога

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Тюмень, 11 апреля. Сотрудники регионального Следственного комитета расследуют дело по факту уклонения от уплаты налога. Директор гостиницы «Славянская», которая находится в тюменском городе Тобольск, Алексей Колмаков подозревается в неуплате налога.

По информации источника Ura.ru, директора подозревают в неуплате примерно 40 миллионов рублей.

«В настоящее время следственными органами СУ СКР по Тюменской области расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль руководством ООО «Славянская», — сообщает пресс-служба ведомства.

Директор гостиницы сообщил, что информация о деле является закрытой. По его словам, дело еще не завершено, и это «обычный налоговый спор».

«У нас есть налоговый спор, мы в рамках закона его решаем. Уклонение от налогов мы не признаем, все решается в судах», — цитирует издание директора.

По мнению Колмакова, налоговые споры завершатся победой в ближайшие два месяца.

Ранее сообщалось, что в ресторане тобольской гостиницы «Славянская» в день траура по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове прошел банкет. Там отмечали профессиональный праздник работников культуры.

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