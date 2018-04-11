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СМИ объяснили, почему США пожалеют о вторжении в Сирию
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    СМИ объяснили, почему США пожалеют о вторжении в Сирию

    19:09  11 Апреля 2018
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    СМИ объяснили, почему США пожалеют о вторжении в Сирию

    Большинство американских граждан даже не подозревают, что армия США, по сути, контролирует восточную треть сирийской территории.

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи The U.S. Military: Proud Owners of One-Third of Syria (Армия США: гордая владелица одной трети Сирии), опубликованной порталом The National Interest.

    Анализ рисков в Сирии — крайне сложная задача, особенно когда существует реальная опасность военного конфликта между мощнейшими мировыми державами на территории ближневосточной страны. 

    Как раз на этой неделе российские официальные лица заявили, что Россия будет отвечать на агрессию США в Сирии, и, если президент Дональд Трамп примет решение нанести удар, Россия будет сбивать американские ракеты. Время шуток закончилось, все действительно серьезно.

    К сожалению, вопреки разуму и призывам избрать более эффективную политическую стратегию, экспансия и военная оккупация — то решение сирийской проблемы, которое твердо отстаивает вашингтонский истеблишмент. Мы уже видели похожий сценарий в Ираке и в Афганистане. Такое всегда заканчивается плохо.

    Многие из предвыборных заявлений и обещаний Трампа были разумными. Он призывал наладить отношения с Россией и покинуть Ближний Восток. Однако теперь, придя к власти, он делает абсолютно противоположные вещи. Его администрация лишь глубже втягивает США в сирийский конфликт.

    СМИ объяснили, почему США пожалеют о вторжении в Сирию

    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на этой неделе заявила Совету Безопасности, что Соединенные Штаты готовы действовать в Сирии в одностороннем порядке. То есть, военное вмешательство США в Сирию (если оно произойдет), по сути, будет несанкционированным. 

    Соединенным Штатам не следует притворяться, будто они не станут поддерживать любой несправедливый кровавый режим, если это будет соответствовать их национальным интересам. Стоит лишь вспомнить Саудовскую Аравию. Поддержка курдов, удаление Башара Асада и противодействие Ирану — вот главные цели Вашингтона в регионе, а то, что мирные жители страдают от «жестоких авторитарных диктаторов» — последнее, что волнует США.

    Сегодня ситуация во многих регионах Сирии нестабильна: Дамаск победил боевиков в западной части страны и союзники САР разместили там свои войска. Турция вторглась на север и запад для борьбы с курдскими партнерами США. Президент Турции Реджеп Эрдоган даже предупредил американских военных, чтобы они не вставали у него на пути. Ситуация довольно запутанная.

    СМИ объяснили, почему США пожалеют о вторжении в Сирию

    Разжигая конфликт в Сирии, США серьезно рискует начать войну с Россией и Ираном на Ближнем Востоке. Прогнозы — дело сложное, но одно можно сказать с большой степенью уверенности: США не извлекут никакой выгоды из ситуации, и Вашингтон со временем начнет сожалеть о своем вторжении. Цена за такую ошибку может быть огромной.

    Однако эту катастрофу, которая разворачивается прямо сейчас перед нашими глазами, еще можно предотвратить. Пора установить реалистичные приоритеты для национальной безопасности США и разработать эффективную стратегию, которая будет служить интересам американского народа.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #россия #сша #сирия #дамаск #вторжение
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