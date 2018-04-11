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Граждан защитят от банкротства брокеров новым законом
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    Граждан защитят от банкротства брокеров новым законом

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    Граждан защитят от банкротства брокеров новым законом

    Москва, 11 апреля. Госдума «сильно продвинулась» в подготовке законопроекта о фонде по компенсации потерь физических лиц в случае отзыва лицензии у финансовых брокеров, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  

    «Принятие этого закона подстегнет интерес к работе с брокерами, больше наших граждан будет инвестировать на фондовом рынке», — пояснил Аксаков.

    Это ни в коем случае не страхование от потерь, которые могут возникнуть от изменения цен на финансовые активы вроде акций и облигаций, подчеркнул Аксаков. Компенсационный фонд покрывает только денежную позицию клиента, которую он будет держать на счету у брокера.

    «Чтобы не было путаницы название фонда специально изменили со «страхового» на «компенсационный», — подчеркнул глава думского комитета.

    Анатолий Аксаков не стал прогнозировать, когда этот закон может быть принят Госдумой.

    В июне 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах, необходимых для операций на фондовом рынке.

    Предельная сумма выплат законопроектом устанавливается на уровне 1,4 млн рублей по аналогии с выплатами из фонда страхования вкладов.

    Автор: Павел Арабов
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