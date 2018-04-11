Это не Кеннеди: Пушков прокомментировал опасное «позерство» Трампа

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Москва, 11 апреля. Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал последние заявления американского президента Дональда Трампа, касающиеся России и Сирии.

«Позерство Трампа, его стремление всегда доказывать свою «крутизну», может быть крайне опасным в ситуации острого кризиса. Это не Кеннеди», — написал сенатор в своем twitter.

Позерство Трампа, его стремление всегда доказывать свою "крутизну", может быть крайне опасным в ситуации острого кризиса. Это не Кеннеди. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 11, 2018

Сегодня Трамп озадачил мировую общественность, опубликовав твит, в котором призвал Москву готовиться к ракетной атаке на Сирию. Президент США также пообещал, что американские «новые» и «умные» ракеты долетят до Арабской республики.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что заявления президента США Дональда Трампа в Twitter о начале военных действий похожи на спектакль. Постпред России при ООН Василий Небензя уже предупредил о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии.

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