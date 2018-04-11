Путин рассказал об укреплении сотрудничества России и Вьетнама

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Москва, 11 апреля. Отношения между Россией и Вьетнамом находятся на высоком уровне, а двустороннее сотрудничество продолжает укрепляться. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, вручая верительные грамоты иностранным послам.

«Вьетнам — один из ведущих партнеров России. В целом двустороннее взаимодействие находится на подъеме», — отметил он.

По словам российского лидера, по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился на треть. Москва и Улан-Батор осуществляют тесное взаимодействие по многим направлениям, включая военно-техническое.

Путин также подчеркнул, что обе страны эффективно сотрудничают в рамках международных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что осенью прошлого года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга встретился с Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке и поблагодарил за развитие приграничного сотрудничества.

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