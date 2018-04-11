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Пентагон встревожило появление в России новых видов вооружений
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    Пентагон встревожило появление в России новых видов вооружений

    19:05  11 Апреля 2018
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    Пентагон встревожило появление в России новых видов вооружений

    Вашингтон, 11 апреля. Директор агентства противоракетной обороны (ПРО) Пентагона генерал Самуэль Гривз признался, что американская сторона встревожена появлением в России новых видов вооружений.

    Гривз во время слушаний в сенате напомнил о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, на котором были представлены новые виды отечественного вооружения.

    «Что касается заявлений господина Путина, то они тревожат,  — заявил американский генерал,  — они принуждают нас уделять повышенное внимание (боевым) возможностям, которые нам нужны, чтобы защищаться от того, о чем он сказал  — сверхзвуковых угроз».

    Во время послания Путин представил систему «Авангард». Она способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Президент России подчеркнул, что Москва была вынуждена уделить особое внимание созданию новых вооружений для своей обороны из-за размещения американских ПРО в Восточной Европе.

    Пентагон встревожило появление в России новых видов вооружений

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #пентагон #оружие #авангард
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